Відома співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Віра Брежнєва вирішила поцікавитись у своїх фоловерів, чому вони на неї підписані

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Брежнєвої у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явилось нове фото, на якому артистка позує одразу на декілька камер телефону в рожевому фатині. При цьому на співачці традиційно дуже стриманий і ніжний макіяж у нюдових відтінках.

"Вас у мене тут дуже багато, всі ви по-різному реагуєте на різні речі. Я всім вам рада. ️ І мені дуже хочеться краще вас зрозуміти, що вам найбільше цікаво тут, в моєму акаунті? Чому ви на мене підписані, і яка саме Віра вам подобається? Особистість? Співачка? Мама? Філантроп? Актриса? Бізнесвумен? Життєлюб? Ніжна? Добра? Спокійна і надійна? Сексуальна? Сильна? Який напрямок моєї діяльності вам цікаво спостерігати?" - запитала вона.

У коментарях писали різні відповіді на поставлене питання, а також засипали Брежнєву компліментами.

"Особистість і, звісно, ваш позитив і божевільна енергія", "Найкраща", "Ви прекрасна людина. За всім подобається дивитись", "Природна краса", "Цікаві моменти подорожей", - пишуть в коментарях.

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