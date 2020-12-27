Известная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева решила поинтересоваться у своих фолловеров, почему они на нее подписаны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Брежневой в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появилось новое фото, на котором артистка позирует сразу на несколько камер телефона в розовом фатине. При этом на певице традиционно очень сдержанный и нежный макияж в нюдовых оттенках.

"Вас у меня здесь очень много, все вы по-разному реагируете на разные вещи. Я всем вам рада. И мне очень хочется лучше вас понять, что вам больше всего интересно здесь, в моем аккаунте? Почему вы на меня подписаны, и какая именно Вера вам нравится? Личность? Певица? Мамочка? Филантроп? Актриса? Бизнесвумен? Жизнелюб? Нежная? Добра? Спокойная и надежная? Сексуальная? Сильная? Какое направление моей деятельности вам интересно наблюдать?" - спросила она.

В комментариях писали разные ответы на поставленный вопрос, а также засыпали Брежневу комплиментами.

"Личность и, конечно, ваш позитив и сумасшедшая энергия", "Лучшая", "Вы прекрасный человек. За всем нравится смотреть", "Натуральная красота", "Интересные моменты путешествий", - пишут в комментариях.

Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыдной позой, скандальное фото:"Дочь Генсека".

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