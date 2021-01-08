Що буде заборонено в період дії локдауна, який офіційно запрацював з сьогоднішнього дня, 8 січня

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, посилений карантин діятиме з 8 по 24 січня включно.

карантин маски

Під час локдауну заборонено:

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Показати ще
  • робота кафе/ресторанів (крім доставки і замовлень на винос);
  • відвідування навчальних закладів (крім дитячих садків);
  • проведення будь-яких масових заходів;
  • відвідування спорт-залів, фітнес-центрів і басейнів;
  • робота непродовольчих ринків;
  • робота ТРЦ (крім роботи деяких суб'єктів господарювання, які потрапляють під виключення Кабміну).

Що дозволено під час локдауна:

  • робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів, поштових відділень;
  • салони краси можуть працювати за попереднім записом клієнтів;
  • дозволяється торгівля побутовою хімією, медпрепаратами та пресою;
  • працюватимуть ветклініки та магазини для тварин;
  • спортивні заходи проводяться без глядачів;
  • громадський транспорт працюватиме, Авіа -, авто та залізничне сполучення не зупиняються.

Відділення Ощадбанку не змінюють графік роботи. В основному це - з 9:00 до 18:00, але деякі відділення в Україні працюватимуть довше.

Відділення ПриватБанку теж не змінюють графік роботи. Найчастіше це стандартний графік з 9:00 до 18:00, але деякі офіси приймають клієнтів довше. Але клієнтам нагадують, що касове обслуговування закривається о 18: 00.

Інші українські банки так само залишають стандартний для своїх відділень графік роботи.

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