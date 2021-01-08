Що буде заборонено в період дії локдауна, який офіційно запрацював з сьогоднішнього дня, 8 січня
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, посилений карантин діятиме з 8 по 24 січня включно.
Під час локдауну заборонено:
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- робота кафе/ресторанів (крім доставки і замовлень на винос);
- відвідування навчальних закладів (крім дитячих садків);
- проведення будь-яких масових заходів;
- відвідування спорт-залів, фітнес-центрів і басейнів;
- робота непродовольчих ринків;
- робота ТРЦ (крім роботи деяких суб'єктів господарювання, які потрапляють під виключення Кабміну).
Що дозволено під час локдауна:
- робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів, поштових відділень;
- салони краси можуть працювати за попереднім записом клієнтів;
- дозволяється торгівля побутовою хімією, медпрепаратами та пресою;
- працюватимуть ветклініки та магазини для тварин;
- спортивні заходи проводяться без глядачів;
- громадський транспорт працюватиме, Авіа -, авто та залізничне сполучення не зупиняються.
Відділення Ощадбанку не змінюють графік роботи. В основному це - з 9:00 до 18:00, але деякі відділення в Україні працюватимуть довше.
Відділення ПриватБанку теж не змінюють графік роботи. Найчастіше це стандартний графік з 9:00 до 18:00, але деякі офіси приймають клієнтів довше. Але клієнтам нагадують, що касове обслуговування закривається о 18: 00.
Інші українські банки так само залишають стандартний для своїх відділень графік роботи.
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Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону