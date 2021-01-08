Як зміниться життя українців

Що буде заборонено в період дії локдауна, який офіційно запрацював з сьогоднішнього дня, 8 січня

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, посилений карантин діятиме з 8 по 24 січня включно.

Під час локдауну заборонено:

робота кафе/ресторанів (крім доставки і замовлень на винос);

відвідування навчальних закладів (крім дитячих садків);

проведення будь-яких масових заходів;

відвідування спорт-залів, фітнес-центрів і басейнів;

робота непродовольчих ринків;

робота ТРЦ (крім роботи деяких суб'єктів господарювання, які потрапляють під виключення Кабміну).

Що дозволено під час локдауна:

робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів, поштових відділень;

салони краси можуть працювати за попереднім записом клієнтів;

дозволяється торгівля побутовою хімією, медпрепаратами та пресою;

працюватимуть ветклініки та магазини для тварин;

спортивні заходи проводяться без глядачів;

громадський транспорт працюватиме, Авіа -, авто та залізничне сполучення не зупиняються.

Відділення Ощадбанку не змінюють графік роботи. В основному це - з 9:00 до 18:00, але деякі відділення в Україні працюватимуть довше.

Відділення ПриватБанку теж не змінюють графік роботи. Найчастіше це стандартний графік з 9:00 до 18:00, але деякі офіси приймають клієнтів довше. Але клієнтам нагадують, що касове обслуговування закривається о 18: 00.

Інші українські банки так само залишають стандартний для своїх відділень графік роботи.

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