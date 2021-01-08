Как изменится жизнь украинцев

Что будет запрещено в период действия локдауна, который официально заработал с сегодняшнего дня, 8 января

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января включительно.

Во время локдауна запрещено:

работа кафе/ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос);

посещение учебных заведений (кроме детских садов);

проведение любых массовых мероприятий;

посещение спорт-залов, фитнес-центров и бассейнов;

работа непродовольственных рынков;

работа ТРЦ (кроме работы некоторых субъектов хозяйствования, которые попадают под исключения Кабмина).

Что разрешено во время локдауна:

работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов, почтовых отделений;

салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов;

разрешается торговля бытовой химией, медпрепаратами и прессой;

будут работать ветклиники и магазины для животных;

спортивные мероприятия проводятся без зрителей;

общественный транспорт будет работать, авиа-, авто и железнодорожное сообщения не останавливаются.

Отделения Ощадбанка не меняют график работы. В основном это – с 9:00 до 18:00, но некоторые отделения в Украине будут работать дольше.

Отделения ПриватБанка тоже не меняют график работы. Чаще всего это стандартный график с 9:00 до 18:00, но некоторые офисы принимают клиентов дольше. Но клиентам напоминают, что кассовое обслуживание закрывается в 18:00.

Другие украинские банки так же оставляют стандартный для своих отделений график работы.

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