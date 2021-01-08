Что будет запрещено в период действия локдауна, который официально заработал с сегодняшнего дня, 8 января
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января включительно.
Во время локдауна запрещено:
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Экс-возлюбленная раскрыла правду об изменах нового "Холостяка", что ждет девушек: "Море комплексов и..."
Победительница "Танців з зірками" Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут..."
Новая беда на "Укрзализныце", поезд с пассажирами вспыхнул прямо на ходу: кадры и данные о пострадавших
Опухший Потап страстно прижался к Насте Каменских в неглиже, забыв о приличиях: "Капец, зачем так мужа напоила?"
- работа кафе/ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос);
- посещение учебных заведений (кроме детских садов);
- проведение любых массовых мероприятий;
- посещение спорт-залов, фитнес-центров и бассейнов;
- работа непродовольственных рынков;
- работа ТРЦ (кроме работы некоторых субъектов хозяйствования, которые попадают под исключения Кабмина).
Что разрешено во время локдауна:
- работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов, почтовых отделений;
- салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов;
- разрешается торговля бытовой химией, медпрепаратами и прессой;
- будут работать ветклиники и магазины для животных;
- спортивные мероприятия проводятся без зрителей;
- общественный транспорт будет работать, авиа-, авто и железнодорожное сообщения не останавливаются.
Отделения Ощадбанка не меняют график работы. В основном это – с 9:00 до 18:00, но некоторые отделения в Украине будут работать дольше.
Отделения ПриватБанка тоже не меняют график работы. Чаще всего это стандартный график с 9:00 до 18:00, но некоторые офисы принимают клиентов дольше. Но клиентам напоминают, что кассовое обслуживание закрывается в 18:00.
Другие украинские банки так же оставляют стандартный для своих отделений график работы.
Напомним, ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление
Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет