Відома українська гімнастка і фіналістка шоу" Танці з зірками " Анна Різатдінова похвалилася водними розвагами на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри своєї закордонної зимової відпустки (щоб подивитися відео, скрольте до кінця). Вона вбралася в обтягуючий купальник-боді чорного кольору і попустувала в басейні на даху висотки.

На опублікованому ролику Анна Різатдінова поплавала в басейні, намагаючись не намочити волосся. Виходячи з басейну, спортсменка спокусливо вильнула стегнами і пустила повітряний поцілунок.

"Проводжаю останні дні відпустки 🙃 канікули в цьому році у мене вийшли неймовірно насиченими. Встигла погуляти і вуличками Львова, і покататися на лижах ⛷ в Буковелі, і провести різдвяні свята в теплій атмосфері в колі сім'ї. А ось тепер вирішила трохи відпочити від дощової і непривітної Київської зими і втекла до сонця. Посилаю вам промінчики тепла☺️", - підписала кадри Анна Різатдінова.

Користувачі Мережі захопилися в коментарях зовнішнім виглядом гімнастки і порадили їй провести час з користю:

"Ну шикарні ноги Анна"; "відмінного відпочинку! Набратися сил і енергії для нових звершень!"; "Не замерзла ?) "; "Богиня! Ти приголомшливо виглядаєш, Анна! Ти така прекрасна мрія!".

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