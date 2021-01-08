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Українцям пояснили нюанси оплати податку на нерухомість у 2021 році

Як відомо, податок на нерухомість доведеться платити українцям з "зайвими" квадратами, про це пише Finance.ua.

До 1 липня 2021 року українці, які мають квартири площею від 60 квадратів і будинки від 120 квадратів, отримають квитанції з сумою податку на нерухомість.

Тим, хто перевищив "норму" нерухомості більш ніж на 28,2 квадрата, доведеться заплатити заплатити від двох тисяч гривень.

Місцева влада може пом'якшити українцям норму і стягувати податки з тих, у кого квартира від 70 квадратів і вище, але ніхто поки не наважується на такий кардинальний крок.

Як приклад: якщо є квартира площею в 85 квадратних метрів, оплатити потрібно 25 квадратів (1770 грн). Якщо ж квартира площею 310 квадратів, то оплатити потрібно 250 квадратів (17,7 тис.грн) і додатково заплатити 25 тисяч.

Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня) і українцям потрібно протягом 60 днів сплатити цей податок.

Раніше ми розповідали, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

При цьому, якщо нерухомість здається в оренду, власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

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