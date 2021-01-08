Украинцам объяснили нюансы оплаты налога на недвижимость в 2021 году

Как известно, налог на недвижимость придется платить украинцам с "лишними" квадратами, об этом пишет Finance.ua.

До 1 июля 2021 года украинцы, имеющие квартиры площадью от 60 квадратов и дома от 120 квадратов, получат квитанции с суммой налога на недвижимость.

Тем, кто превысил “норму” недвижимости более чем на 28,2 квадрата, придется заплатить заплатить от двух тысяч гривен.

Местная власть может смягчить украинцам норму и стягивать налоги с тех, у кого квартира от 70 квадратов и выше, но никто пока не решается на такой кардинальный шаг.

В качестве примера: если имеется квартира площадью в 85 квадратных метров, оплатить нужно 25 квадратов (1770 грн). Если же квартира площадью 310 квадратов, то оплатить нужно 250 квадратов (17,7 тыс. грн) и дополнительно заплатить 25 тысяч.

Каждому владельцу “лишней” недвижимости придет квитанция (до 1 июля) и украинцам нужно в течение 60 дней оплатить этот налог.

Ранее мы рассказывали, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

При этом, если недвижимость сдается в аренду, владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Напомним, украинцев обложили новыми налогами с 2021 года

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