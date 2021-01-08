На стоянці біля госпіталю для хворих коронавірусом утворилася гігантська воронка

Руйнівна НП сталася в італійському Неаполі.

За даними місцевих ЗМІ, після вибуху в газових трубах під автостоянкою в Землі утворилася діра площею понад 500 квадратних метрів. Умисний підрив поки виключають.

У воронку провалилися кілька автомобілів, які були припарковані біля лікарні.

На місці працюють рятувальники, які намагаються витягти автомобілі з прірви, що утворилася. Також до операції були підключені пошукові собаки і дрони.

Згідно з останніми даними, НП обійшлося без людських жертв.

Раніше ми повідомляли, що напередодні Нового року у дворі однієї з багатоповерхівок Києва вибухнув і потім загорівся автомобіль.

На місці події працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Нагадаємо, руйнівна НП в українському місті, людей дістають з-під завалів: кадри з місця трагедії



