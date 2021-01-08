На парковке у госпиталя для больных коронавирусом образовалась гигантская воронка

Разрушительное ЧП произошло в итальянском Неаполе.

По данным местных СМИ, после взрыва в газовых трубах под автостоянкой в земле образовалась дыра площадью более 500 квадратных метров. Умышленный подрыв пока исключают.

В воронку провалились несколько автомобилей, которые были припаркованы возле больницы.

На месте работают спасатели, которые пытаются извлечь автомобили из образовавшейся пропасти. Также к операции были подключены поисковые собаки и дроны.

Согласно последним данным, ЧП обошлось без человеческих жертв.

Ранее мы сообщали, что накануне Нового года во дворе одной из многоэтажек Киева взорвался и затем загорелся автомобиль.

На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

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