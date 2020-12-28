В Кривом Роге Днепропетровской области произошел обвал перекрытий в здании

Как передает Politeka.net, подробности ЧП сообщили в пресс-службе ГСЧС.

28-го декабря в 00:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении здания.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что разрушилось перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного здания.

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В результате разрушения под завалом оказались два человека.

Одного из них спасателям удалось достать из-под завалов и передать медикам, которые госпитализировали его в травматологическое отделение.

Второго человека спасти не удалось. Причина обвала пока не установлена.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за взрыва газовоздушной смеси в доме были разрушены перекрытия между четвертым и восьмым этажами, здание обвалилось практически насквозь. Несколько квартир полностью уничтожены.

Очевидцы рассказали, что взрывная волна разбила стекла в машинах, припаркованных рядом с домом, а осколки разлетелись на 20 метров.