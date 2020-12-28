В Кривом Роге Днепропетровской области произошел обвал перекрытий в здании
Как передает Politeka.net, подробности ЧП сообщили в пресс-службе ГСЧС.
28-го декабря в 00:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении здания.
По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что разрушилось перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного здания.
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В результате разрушения под завалом оказались два человека.
Одного из них спасателям удалось достать из-под завалов и передать медикам, которые госпитализировали его в травматологическое отделение.
Второго человека спасти не удалось. Причина обвала пока не установлена.
Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за взрыва газовоздушной смеси в доме были разрушены перекрытия между четвертым и восьмым этажами, здание обвалилось практически насквозь. Несколько квартир полностью уничтожены.
Очевидцы рассказали, что взрывная волна разбила стекла в машинах, припаркованных рядом с домом, а осколки разлетелись на 20 метров.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.
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Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались силовики: кадры ЧП.