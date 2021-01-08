МОЗ ввів обмеження на продаж непродовольчих товарів, щоб зменшити кількість людей у супермаркетах

Як повідомляє Politeka.net, глава відомства Максим Степанов пояснив, чому ввели заборону на торгівлю популярними речами в локдаун, яку критикують багато українців. Його слова передає офіційний Телеграм-канал міністерство.

З 8 по 24 січня в Україні оголосили посилення карантину, серед інших обмежень в магазинах заборонили продавати інші товари, крім продуктів харчування, побутової хімії, засобів гігієни, медикаментами, засобами зв'язку, кормами, насінням, пальним і пресою. Всі інші товари тепер можна купити тільки з доставкою додому.

"Логіка проста-якщо обмежений продаж товарів, які можна придбати, наприклад, шкарпетки або дитячі іграшки, то в магазин за цими товарами вже не піде певна кількість людей", - роз'яснив Максим Степанов. - "Одночасно в супермаркеті буде знаходитися не 500 осіб, а 200, які прийшли придбати Тільки товари першої необхідності. В результаті зменшиться кількість контактів між людьми і ймовірність передачі інфекції".

Варто додати, щоб продавати продукти харчування, магазин повинен виділити під них не менше 60% доступної площі. У той же час, заборонена робота спортзалів, кінотеатрів, театрів, розважальних і навчальних установ. Ресторани і кафе можуть готувати страви тільки на доставку, а салони краси приймають відвідувачів тільки за умови попереднього запису. Непродовольчі ринки теж закрили на час локдауну, а ось громадський транспорт продовжує працювати.

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