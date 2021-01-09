Архівне фото Алли Пугачової з Максимом Галкіним і Христиною Орбакайте здивувало шанувальників

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на Instagram-сторінці Єлизавети Галкіної.



"Всі разом", - йдеться у підписі до посту.

На опублікованому фото зоряне сімейство постало майже в повному складі. Алла Борисівна з Максимом Галкіним і Крістіна Орбакайте з Михайлом Земцовим виглядали досить гармонійно.

У коментарях під постом шанувальники захопилися сімейною ідилією, але особливу увагу привернув зовнішній вигляд Примадонни.

"Приємно дивитися хотілося б щоб це була не стара фотографія здоров'я вам всім і благополуччя, молодці", "Років десять фото", "а мені якщо чесно, все одно, як виглядає зовні зірки, це такі люди, як і ми. Робота, дім....будинок, робота, а ось дивитися зворушливе відео батьків з дітьми.... неважливо забезпечені або далеко немає....так зворушливо", "найвища Алла, найбагатша Алла, найсексуальніша Алла", "Алла БОРИСІВНА, ви вогонь", - писали під постом.







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