Потужний вибух, що прогримів поруч з автомобільною трасою Київ-Харків, налякав місцевих жителів

Кадри вогняної НП публікують очевидці в соціальних мережах.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні вдень, 9 січня, в Полтавській області.

За попередніми даними, потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі, який проходив поруч з автотрасою Київ-Харків.

А причиною потужного вибуху послужила розгерметизація на газопроводі.

Очевидці розповідають, що вибух був настільки сильним, що затремтіли вікна в будинках в довколишніх селах.

Також очевидці по дорозі Київ-Харків зустріли багато автомобілів ДСНС і швидкої допомоги.

Пізніше прес-служба АТ "Лубнигаз" підтвердила аварію на магістральному газопроводі поблизу с.Калайдинці.

"Можливі аварійні відключення газу. Будь ласка, якщо газ буде відключений, переконайтеся, що всі газові комфорки будуть закритими. Це надважливо! За попередньою інформацією надзвичайна ситуація торкнулася ГРС "Новаки" і ГРС "Вишневе" Оржиця. Список населених пунктів, які відключені або будуть відключені від газопостачання уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про вибух, який прогримів біля лікарні для пацієнтів з китайським вірусом.

Руйнівна НП сталася в італійському Неаполі.

Після вибуху в газових трубах під автостоянкою в Землі утворилася діра площею понад 500 квадратних метрів. Умисний підрив поки виключають.

У воронку провалилися кілька автомобілів, які були припарковані біля лікарні.

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