Погода в Україні 10 січня обрадує українців сонячною сухою погодою і невеликим морозом

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, після тривалих дощів і сльоти в Україні нарешті настане зимова погода. У найближчі пару днів українців чекає похолодання. Практично у всіх регіонах України очікується мінусова температура - якщо не вдень, то вночі точно.

Так, у західних областях 10 січня буде прохолодно. Вдень очікується 0-2 градусів, а вночі морози до -4..-6 градусів.

Практично такий же температурний режим очікується в центральних областях. У Київській, Черкаській, Кіровоградській областях вдень буде порівняно прохолодно – близько-1-1 градусів. А вночі очікуються морози до -4 градусів.

На півночі та сході вдень буде прохолодно, вночі очікуються морози. Навіть у південних регіонах, де вдень буде порівняно тепло (до 4 градусів тепла), вночі очікуються заморозки до -4 градусів.

Така погода повільно готує українців до приходу справжньої зими. Слідом за дощами в Україну нарешті прийдуть заморозки і сніг. Опади очікуються по всій Україні через кілька днів. Сніг йтиме кілька днів при мінусовій температурі.

Нагадаємо, що стихія розбушувалася в Одесі, кадри: "на пірси і причали обрушилися...".

Як повідомляла Politeka, морози з мокрим снігом насуваються на Україну, нове випробування січня: "найхолодніше буде на...".

Також Politeka писала, що погода вдарить по Україні поривчастим вітром і дощами, важливе попередження: де буде найгірше.