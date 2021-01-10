Погода в Україні 10 січня обрадує українців сонячною сухою погодою і невеликим морозом
Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, після тривалих дощів і сльоти в Україні нарешті настане зимова погода. У найближчі пару днів українців чекає похолодання. Практично у всіх регіонах України очікується мінусова температура - якщо не вдень, то вночі точно.
Так, у західних областях 10 січня буде прохолодно. Вдень очікується 0-2 градусів, а вночі морози до -4..-6 градусів.
Практично такий же температурний режим очікується в центральних областях. У Київській, Черкаській, Кіровоградській областях вдень буде порівняно прохолодно – близько-1-1 градусів. А вночі очікуються морози до -4 градусів.
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На півночі та сході вдень буде прохолодно, вночі очікуються морози. Навіть у південних регіонах, де вдень буде порівняно тепло (до 4 градусів тепла), вночі очікуються заморозки до -4 градусів.
Така погода повільно готує українців до приходу справжньої зими. Слідом за дощами в Україну нарешті прийдуть заморозки і сніг. Опади очікуються по всій Україні через кілька днів. Сніг йтиме кілька днів при мінусовій температурі.
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