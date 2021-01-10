Погода в Украине 10 января обрадует украинцев солнечной сухой погодой и небольшим морозом

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, после затянувшихся дождей и слякоти в Украине наконец-то наступит зимняя погода. В ближайшие пару дней украинцев ждет похолодание. Практически во всех регионах Украины ожидается минусовая температура – если не днем, то ночью точно.

Так, в западных областях 10 января будет прохладно. Днем ожидается 0-2 градусов, а ночью морозы до -4..-6 градусов.

Практически такой же температурный режим ожидается в центральных областях. В Киевской, Черкасской, Кировоградской областях днем будет сравнительно прохладно – около -1-1 градусов. А ночью ожидаются морозы до -4 градусов.

На Севере и Востоке днем будет прохладно, ночью ожидаются морозы. Даже в южных регионах, где днем будет сравнительно тепло (до 4 градусов тепла), ночью ожидаются заморозки до -4 градусов.

Такая погода медленно готовит украинцев к приходу настоящей зимы. Вслед за дождями в Украину наконец-то придут заморозки и снег. Осадки ожидаются по всей Украине через несколько дней. Снег будет идти несколько дней при минусовой температуре.

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