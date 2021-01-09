Відома американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала себе в пікантному образі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала в незвичайному світлому костюмі з червоною косою до пояса.

Кайлі одягла тісний топ, який обтягнув її пишні груди. Зона декольте звела з розуму шанувальників зірки, адже вона ледь не впустила свій бюст. Трикотажні штани обтягнули видатні форми красуні - округлі стегна і великі сідниці. В руках дівчина тримала світлий плащ і модну сумку.

Але особливу увагу привернула зачіска зірки. Кайлі пофарбувала волосся в червоний колір і заплела неймовірно довгу косу. Найімовірніше, коса була накладною, але це не завадило дівчині виглядати ефектно.

"Останній день зйомок", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу захоплених слів. Її фото за короткий час зібрало більше 3 мільйонів лайків.

"Лара Крофт", "Приголомшлива", "у тебе все нормально?", "Сумую за тобою", "солодка цукерка, Ти виглядаєш чудово", "ти як маленька пташка", "Русалочка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Кайлі - одна з найвідоміших сестер Кардашьян. Незважаючи на популярність її сестри Кім, на Дженнер в Instagram підписано більше людей.

Нагадаємо, що фігуриста Кайлі Дженнер помірялася "гордістю" з подругою, одягнувшись в тісний купальник:"одна краща за іншу".

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