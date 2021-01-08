Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в найгарячішому образі

На фото красуня позує в блискучій блузці, яка виблискувала. Зірка волосся вирішила зібрати в хвіст, а рукою взялася за бюст. Кайлі розстебнула кілька гудзиків наряду, щоб зробити образ більш спокусливим. Кадр вийшов дуже цікавим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Уяви, що ти така гаряча", - написала зірка.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ой так чудово. Чудово", "Ха-ха, ніколи, це Кайлі Дженнер", "Принцеса", " чому вона робить фотошоп, щоб виглядати як Шторми ...", "Вона супер гаряча", "вона схожа на манекен", "красиве почуття, правда все, солодке, ідеальний сон", " який додаток ви використовуєте для подібного редагування?", "Я не знаю чому, але я думаю, що з нею не все в порядку ... Я люблю її буквально так сильно, але я думаю, що вона не так добре дозує".

Повідомлялося, що знаменита американська модель і наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер вразила фігурою в шкіряному вбранні.

На колажі з чотирьох фотографій Кайлі позує в зухвалому шкіряному піджаку. Судячи зі знімків, під нього модель вирішила нічого не надягати. Таке вбрання не може не привертати увагу до пишних грудей Кайлі завдяки глибокому декольте.

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