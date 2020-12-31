Известная модель Кайли Дженнер показала себя и свои развлечения в бассейне

На фото Кайли позирует в бикини и защитных очках. Красотка плавала в бассейне, где сделали несколько снимков. Девушка улыбалась и похвасталась пышным бюстом, который не удалось спрятать за ниточками бикини. Кадры получились очень соблазнительными и пикантными, ведь Дженнер совсем не смущалась своих объемов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Плавание в 2021 году", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 миллионов лайков и написали комментарии:

"Я не могу дождаться окончания этого года. Надеюсь, 2021 год принесет всем нам положительные эмоции", "Она думала, что это океан", "Прикрой бюст, девочка", "Боже мой, ты выглядишь фантастически", "Следите за теми, кто приходит рано?", "Вы потрясающий", "о боже, ты великолепна", "Такая шикарная девушка", "моя девушка", "я действительно просто хочу следовать своей мечте и смотреть на тебя", "Фантастические"

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала упругий животик.

Звезда надела белоснежную маечку, которая красиво смотрелась на ее загорелом теле. Кайли задрала одежду, сверкнув стройной талией и упругим животиком. Под майкой не было белья, поэтому грудь выглядела еще соблазнительнее.

Напомним, Кайли Дженнер взбудоражила влажным телом в вызывающем бикини

А еще Politeka сообщала, что Кайли Дженнер поиграла своей "непристойностью" в максимально прозрачном платье

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер вышла на прогулку без лифчика и заставила глотать слюнки



