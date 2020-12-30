Известная модель Кайли Дженнер показала себя в свежем образе, который раньше не показывала

На фото Кайли позирует топе и юбке-карандаш, а образ дополнила каблуками. Девушку не смущало то, что не было белья, зато присутствовало внушительное декольте. Красотка собрала волосы в хвост, а глаза прикріла черными очками. Кадры получились эффектными и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Я никогда не публиковал эти вот фото", - написано под публикацией.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков, включая Кайли Дженнер, и написали комментарии:

"Как всегда выглядит потрясающе", "Кайли только что репостила, я получил уведомление, лол", "Кто здесь из истории Кайли ???", "Поздравляю, милая, она репостила", "Потрясающая королева боссов", "Мне так понравилось !!!", "Люби свой аккаунт, детка", "она такая красивая", "Самая красивая и богатая королева !!!".

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер в красивом купальнике показала свои достоинства.

Кайли позировала в черном купальнике, который тонкими бретельками натянулся на плечах. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из лифчика, приманивая взгляд.

Тонкая талия, плоский живот и пышные бедра создавали идеальный изгиб.

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