Знаменитая американская модель Кендалл Дженнер впечатлила смелым образом с леопардовыми штанами
Представительница звездной семейки Кардашьян показала себя в спальне на новых снимках. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на фото Кендалл позирует в спальне, демонстрируя простой, но от этого не менее соблазнительный образ. Так, девушка одета в легкий, полупрозрачный кардиган с ярко-желтыми цветами, под которым можно увидеть короткий топ на завязках, который открывает не только животик модели, но и ее спину.
Впрочем, главной изюминкой образа модели стали леопардовые штаны в обтяжку, которые идеально подчеркнули ее объемные ягодицы. На первом снимке девушка кокетливо поправляет их, привлекая еще больше внимания к своей пятой точке.
Такой образ впечатлил даже сестру Кендалл, Кайли Дженнер.
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«Кто настолько идеален? Я не понимаю?», _ написала она в комментарии к посту.
Поклонники модели также буквально засыпали ее комплиментами.
Ранее мы писали, что Кендалл показала свой рождественский образ.
На фото красотка позирует в мини, колготах и на каблуках. Звезда присела на корточки, а руками взялась за голову. На втором фото девушка развернулась, светя пятой точкой. На еще одном снимке красотка в руке держала розу, а на последнем - соблазнительно выгнулась у новогодней красавицы.
Напомним, Хлои Кардашьян задрала пиджак, сверкнув самым сокровенным.
Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер взбудоражила фанатов печальным видом под елкой: "Может, Санта принесет тебе штаны завтра".
Также Politeka сообщала, что бесстыдница Кендалл Дженнер дала фору звездным сестричкам в прозрачной сеточке.