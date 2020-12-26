Знаменитая американская модель Кендалл Дженнер впечатлила смелым образом с леопардовыми штанами

Представительница звездной семейки Кардашьян показала себя в спальне на новых снимках. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на фото Кендалл позирует в спальне, демонстрируя простой, но от этого не менее соблазнительный образ. Так, девушка одета в легкий, полупрозрачный кардиган с ярко-желтыми цветами, под которым можно увидеть короткий топ на завязках, который открывает не только животик модели, но и ее спину.

Впрочем, главной изюминкой образа модели стали леопардовые штаны в обтяжку, которые идеально подчеркнули ее объемные ягодицы. На первом снимке девушка кокетливо поправляет их, привлекая еще больше внимания к своей пятой точке.

Такой образ впечатлил даже сестру Кендалл, Кайли Дженнер.

«Кто настолько идеален? Я не понимаю?», _ написала она в комментарии к посту.

Поклонники модели также буквально засыпали ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Кендалл показала свой рождественский образ.

На фото красотка позирует в мини, колготах и на каблуках. Звезда присела на корточки, а руками взялась за голову. На втором фото девушка развернулась, светя пятой точкой. На еще одном снимке красотка в руке держала розу, а на последнем - соблазнительно выгнулась у новогодней красавицы.

Напомним, Хлои Кардашьян задрала пиджак, сверкнув самым сокровенным.

Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер взбудоражила фанатов печальным видом под елкой: "Может, Санта принесет тебе штаны завтра".

Также Politeka сообщала, что бесстыдница Кендалл Дженнер дала фору звездным сестричкам в прозрачной сеточке.