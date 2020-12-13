Сестра знаменитой красотки Кайли Дженнер Кендалл рискнула показать свою фигуру в эпатажном наряде

Популярная американская модель, как и все девушки семейства Кардашьян, не стесняется выставлять на показ свои впечатляющие формы. Ее новые снимки в экстравагантном наряде появились на одной из фанатских страниц в Инстаграм.

На фото Кендалл предстала на красной дорожке одного из светских мероприятий в весьма вызывающем образе. На ней было «платье», состоящее из ткани в полностью прозрачную черную сеточку с золотыми переливами.

Естественно, такой наряд оказался полностью просвечивающимся, однако Кендалл решила не надевать под него бюстгальтер, и обойтись только телесными трусиками. Девушка эффектно шагала по красной дорожке, не обращая внимания на тот факт, что все могли видеть ее почти ничем не прикрытую грудь.

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Поклонники пришли в восторг от такого наряда, засыпав модель лайками.

Ранее Кендалл показала фото, на котором позировала в топике с большим декольте и без белья. Красотка сидела в машине и снимала себя на телефон, а волосы оставила распущенными. Дженнер смотрела прямо в объектив камеры, а образ дополнила ярким мейкапом. Девушка на разных снимках была с разным цветом волос.

Напомним, Кендалл Дженнер с трудом прикрыла бюст, надев слишком маленький купальник: "Очень чувственно".

Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер выставила напоказ изящный бюст и устроила релакс в авто: "Это вау".

Также Politeka писала, что Белла Хадид и Кендалл Дженнер выставили пикантные места на публике : без белья в прозрачных платьях.