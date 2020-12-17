Известная модель Белла Хадид, звезда Victoria’s Secret, показала себя в необычном образе и рассказала о нем

На фото Белла позирует в белых вафельных полотенцах. Красотка сидит перед зеркалом и снимает себя на телефон, хвастаясь смелым нарядом. Белья на девушке не было, но это совсем не смущало модель. Рядом можно увидеть стаканчик с кофе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это был мой халат до того, как я его выключил.

В этих студиях становится жарко...", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пожалуйста, я так сильно тебя люблю", "Если у вас когда-нибудь будет свой собственный «бренд», то я думаю, что халаты - это ваше дело", "Инновационная королева", "Боже мои простыни", "Вы делаете что угодно - мода", "мне нравится, как вы стилизуете вещи, вы такая креативная", "Очень креативная блузка", "Напоминает нам", "Коротышка из Бруклина, ух ты даже не можешь прийти ко мне".

Сообщалось, что знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, в белом купальнике подчеркнула свой загар.

Звезда натянула белые плавочки выше бедер, и те оголили их привлекательную округлость.

Небольшая грудь красиво смотрелась в маленьком лифчике, который благодаря своему ажуру немного ее увеличивал.

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