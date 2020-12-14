Супермодель Белла Хадид, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила идеальными изгибами в смелом мини

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Незадолго до того, как мы продали мои раскрашенные мной ботинки. Это было в апреле, когда цвели все мои любимые деревья .... повезло мне ....», - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Белла Хадид позирует в смелом мини и топе, который эффектно подчеркивает ее упругие формы. Рядом с красоткой видно лошадь и пони, а сама Хадид позирует явно без белья.

«Очень мило», «идеально выглядишь», «как ты можешь выглядеть так красиво и магически одновременно?», «божественный вид», «королева», «очень горячо», «вау, так круто получилось», - пишут ее поклонники.

До этого мы пислаи, что всемирно известная модель Белла Хадид порадовала поклонников пикантной фотосессией

24-летняя модель, которую в 2019 признали самой красивой женщиной в мире, довольно часто делится со своими фанатами снимками как из повседневной жизни, так и кадрами с работы.

Как известно, Белла совсем не стесняется позировать в откровенных образах во время фотосъемок. Данный снимок это тому подтверждения.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой