Известная модель Кендалл Дженнер показала рождественский образ

На фото красотка позирует в мини, колготах и на каблуках. Звезда присела на корточки, а руками взялась за голову. На втором фото девушка развернулась, светя пятой точкой. На еще одном снимке красотка в руке держала розу, а на последнем - соблазнительно выгнулась у новогодней красавицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Маленький подарок", - написала звезда.

Сестра Хлои сразу написала под фото: "Ты безупречная"

Фанаты поставили более 5 миллионов лайков и написали комментарии:

"Милая маленькая девочка оленей", "С Рождеством! Великолепная", "Идеальный человек", "Самый красивый подарок", "Омг, если бы ты была под моей елкой", "Может быть, Санта принесет тебе штаны завтра!", "потому что ты не под моим деревом", "С Рождеством, детка, береги себя, я люблю тебя, "Напоминание о том, что вы подключены к Wi-Fi :)".

Мы писали, что американская модель и бизнесвумен из семейства Кардашян Кайли Дженнер показала себя в новом провокационном образе.

На ней было одето полностью прозрачное мини-платье, украшенное многочисленными кристаллами. Девушка эффектно показала свою фигуру и стройные ноги, одев черные трусы и забыв про бюстгальтер. Чтобы прикрыть провокационный вид, сверху Кайли Дженнер одела кожаный чехол.

Напомним, Хлои Кардашьян задрала пиджак, сверкнув самым сокровенным

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" перед зеркалом игриво прикрыла бюст полотенцем

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