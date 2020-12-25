Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в пиджаке, который задрала одной рукой. Под ним можно увидеть боди, а снизу белые сапоги выше колена. Хлои стояла у стены, хвастаясь идеальными ножками. Волосы у модели остались распущенными, а голову звезда частично оставила за границей кадра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Горячая мама", "2020 год, вероятно, нанес огромный урон многим из вас морально и физически, и я просто надеюсь, что вы, ребята, знаете, что он становится лучше, и вы не одиноки", "Этот эффект режет мне глаза, но я полностью за него", "люблю тебя так сильно, Хлоя", "Где кольцо?", "Супер горячий взгляд, детка", "Я надеюсь ты счастлива, Хлои", "Невероятная красотка", "Королевских кровей", "Это огонь .... но без одного аксессуара .... обручального кольца !!".

Мы писали, что американская модель Хлои Кардашьян показала себя в смелом образе.

На фото красотка позировала себя в блестящих сапогах. Звезда задрала ножку, показывая бедро, а образ дополнила шубкой, которую спустила с плеча. Хлои под нарядом прятала топ и трусики.

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