Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер обожгла своими формами, обтянутыми красной тканью

Шикарная соблазнительница, после того, как сделала несколько пластических операций стала с гордостью демонстрировать формы, пишет Politeka.net. В этот раз Кайли надела сверкающее длинное платье, которое сияло от света.

Звезда подчеркнула тканью пышные объемы. Пышная грудь притягивала взгляд, как и округлые бедра. Кроме того стильное платье подчеркнуло тонкую талию.

Знаменитость сверкнула стройными ножками в длинном вырезе наряда.

Дженнер надела красные туфельки на тонкой шпильке, тем самым удлинив свой силуэт.

Завершили образ сияющие сережки в ушах.

Звезда распахнула глаза и посмотрела вверх, позируя возле украшенных растений.

"Миссис Клаус ♥", - написала Кайли.

За пять часов пост собрал почти шесть миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных сообщений, ведь ее формы просто искушали и выглядели впечатляюще.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер надела белоснежную маечку, которая красиво смотрелась на ее загорелом теле. Кайли задрала одежду, сверкнув стройной талией и упругим животиком. Под майкой не было белья, поэтому грудь выглядела еще соблазнительнее.

На пышных бедрах модели можно заметить трусики, казавшиеся мужскими.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в экстра-мини желтого цвета на фоне рассвета. При этом красотка эффектно демонстрирует упругие формы, держа себя за волосы.

«Декабрь в Лос-Анджелесе», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, соблазнительная Кайли Дженнер в откровенном купальнике показала все самое аппетитное

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