Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе
На фото Кайли позирует в миниатюрных шортиках и коротеньком топе. Звезда сидела на велосипеде или чем-то подобном, взявшись за ручки руля. Волосы у красотки были собраны в длинный хвост. Шортики у девушки были настолько маленькими, что можно увидеть ниточки стрингов, которые красотка в этот раз примеряла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я скучаю по тому времени, когда я писал посты 9 раз в день", - написала звезда под фото.
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Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула идеальными объемами в бикини.
Так, звезда на архивном снимке предстала в крохотном купальнике, из которого едва не вываливался бюст. Тонкие лямки натянулись под тяжестью роскошного бюста.
Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала упругий животик.
Звезда надела белоснежную маечку, которая красиво смотрелась на ее загорелом теле. Кайли задрала одежду, сверкнув стройной талией и упругим животиком. Под майкой не было белья, поэтому грудь выглядела еще соблазнительнее.
Напомним, Кайли Дженнер в бикини устроила шалости с подружкой на яхте, можно смотреть вечно
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер разбудила аппетит своей пышной «душой» в тесном топе
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