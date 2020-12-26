Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе

На фото Кайли позирует в миниатюрных шортиках и коротеньком топе. Звезда сидела на велосипеде или чем-то подобном, взявшись за ручки руля. Волосы у красотки были собраны в длинный хвост. Шортики у девушки были настолько маленькими, что можно увидеть ниточки стрингов, которые красотка в этот раз примеряла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я скучаю по тому времени, когда я писал посты 9 раз в день", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С Рождеством", "Мне нравится этот наряд", "Я тоже люблю", "Слишком короткие", "Такие аппетитные".

Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула идеальными объемами в бикини.

Так, звезда на архивном снимке предстала в крохотном купальнике, из которого едва не вываливался бюст. Тонкие лямки натянулись под тяжестью роскошного бюста.

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала упругий животик.

Звезда надела белоснежную маечку, которая красиво смотрелась на ее загорелом теле. Кайли задрала одежду, сверкнув стройной талией и упругим животиком. Под майкой не было белья, поэтому грудь выглядела еще соблазнительнее.

Напомним, Кайли Дженнер в бикини устроила шалости с подружкой на яхте, можно смотреть вечно

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер разбудила аппетит своей пышной «душой» в тесном топе

Также Politeka писала, что Деми Роуз в цветном мини-платье покрутила своими "ромашками"



