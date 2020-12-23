Знаменитая модель Деми Роуз постаралась показать стильный образ в мини-платье с глубоким декольте

Знаменитость не скрывает, что любит внимание поклонников и всегда старается делиться довольно смелыми кадрами, на которых предстает в новых и даже неожиданных образах. Так как Деми не скрывает достоинства, чаще всего в Инстаграм можно увидеть кадры с моделью, позирующей на пляже или в фотостудии.

Роуз охотно говорит, что считает себя привлекательнее многих моделей, ведь она не страдает от диет и комплексов, а также не видит с смысла в похудении. Еще в подростковом возрасте модель едва не довела себя до анорексии и лежала в больнице. Твердо решив бросить издевательства над собой, Деми также отбросила и предубеждения по поводу стандартов красоты.

В коротеньком платье с глубоким декольте «нараспашку», под которым не было лифчика, Роуз удалось показать свои лучшие стороны.

«Так мило; Lovelyyyyyyyyyyyy Вы естественны. Замечательная девушка. Вы действительно одна!; изумительная дьяволица-женщина; красотка и бесконечная клумба с цветами; Невероятно, просто божественно; Чувствует себя как дома; Вау, я люблю это; ее тело дает мне жизнь; Просто прекрасно; Красивый тебе цветок, ангел ангел 😇 ангел; Великолепно 😚👌».

Ранее мы писали, что Деми Роуз прославилась после того, как начала публично хвастаться своими формами перед публикой. Девушка встречалась несколько лет назад с бывшим парнем Кайли Дженнер и ее тут же прозвали ее копией за необычную внешность и похожие вкусы в одежде с акцентом на большие ягодицы.

Внешние данные звезды стали причиной бурных обсуждений Деми в Инстаграм, которая не только не стесняется показать всю себя, но еще и нескромно заявляет, что лучше многих моделей. Роуз с шестым размером бюста постоянно показывает себя на пляже в самых ярких бикини также.

Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".

Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз приковала взгляды к упругому "орешку" в леопардовом корсете