Американская бизесвумен и модель Кайли Дженнер впечатлила роскошной фигурой, примеряв тесное боди
Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Завтра канун Рождества», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Кайли позирует около самолета, демонстрируя роскошную фигуру в тесном топе и джинсах. При этом знаменитость не стесняется показывать безупречные изгибы, на что обратили внимание ее поклонники.
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«Боже, ты икона», «невероятное тело», «вау, это просто что-то невероятное», «горячая штучка», «непревзойденный вид», - пишут они.
До этого мы писали, что модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала совершенную фигуру в купальнике
Красотка после нескольких пластических операций получила формы, которые восхищают ее поклонников.
Пользователи сети создают группы, посвященные Кайли, в которых вспоминают одни из ее самых жарких образов.
Модель позировала в желтом купальнике с красивыми вырезами, оголившими ее аппетитное тело. Плоский животик и тонкая талия выглядят совершенно в столь жарком наряде.
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