Американская бизесвумен и модель Кайли Дженнер впечатлила роскошной фигурой, примеряв тесное боди

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Завтра канун Рождества», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Кайли позирует около самолета, демонстрируя роскошную фигуру в тесном топе и джинсах. При этом знаменитость не стесняется показывать безупречные изгибы, на что обратили внимание ее поклонники.

«Боже, ты икона», «невероятное тело», «вау, это просто что-то невероятное», «горячая штучка», «непревзойденный вид», - пишут они.

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Красотка после нескольких пластических операций получила формы, которые восхищают ее поклонников.

Пользователи сети создают группы, посвященные Кайли, в которых вспоминают одни из ее самых жарких образов.

Модель позировала в желтом купальнике с красивыми вырезами, оголившими ее аппетитное тело. Плоский животик и тонкая талия выглядят совершенно в столь жарком наряде.

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