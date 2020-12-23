Известная модель Кайли Дженнер показала себя с подружкой

На фото красотка позирует в бикини белого цвета. Девушка стоит на яхте, развернувшись спиной к камере и хвастаясь ягодицами. Рядом можно увидеть подружку Дженнер, что была в красно-белом купальнике. Звезда дополнила образ очками и тоже развернулась спиной, демонстрируя пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Мои 10 самых любимых постов в этом году! Какой из них вам больше всего нравится? комментарий ниже! 1 и 2", - написала звезда.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вторая редакция - моя любимая", "Мне нравится тот, с Кайли Сторми и Трэвисом, он такой милый", "Сторми и Кайли в солнечных очках ♥ такие милые", "Ваши правки - лучшие", "Поздравления с Рождеством Христовым", "Как вы редактируете блестки?", "Второй - легендарный", "Вы делаете лучшие правки", "Одна краше другой", "Заверните черненькую с собой", "Лучшая из Кардашьян".

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась своей эффектностью в белом платьишке.

Так, Кайли Дженнер предстала в белоснежном платье, под которым выглядывал розовый лифчик, обтянувший пышную грудь.

Белая ткань подчеркнула шикарный бюст, пышные бедра и, конечно, тонкую талию.

Напомним, Кайли Дженнер пленила соблазнительным образом, примеряв платье с разрезами

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер примерила тесное белье и соблазнила напористым взглядом

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер обожгла своим "пламенем" в леопардовых ботфортах



