Известная модель Кайли Дженнер показала себя с подружкой
На фото красотка позирует в бикини белого цвета. Девушка стоит на яхте, развернувшись спиной к камере и хвастаясь ягодицами. Рядом можно увидеть подружку Дженнер, что была в красно-белом купальнике. Звезда дополнила образ очками и тоже развернулась спиной, демонстрируя пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Мои 10 самых любимых постов в этом году! Какой из них вам больше всего нравится? комментарий ниже! 1 и 2", - написала звезда.
Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Вторая редакция - моя любимая", "Мне нравится тот, с Кайли Сторми и Трэвисом, он такой милый", "Сторми и Кайли в солнечных очках ♥ такие милые", "Ваши правки - лучшие", "Поздравления с Рождеством Христовым", "Как вы редактируете блестки?", "Второй - легендарный", "Вы делаете лучшие правки", "Одна краше другой", "Заверните черненькую с собой", "Лучшая из Кардашьян".
Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась своей эффектностью в белом платьишке.
Так, Кайли Дженнер предстала в белоснежном платье, под которым выглядывал розовый лифчик, обтянувший пышную грудь.
Белая ткань подчеркнула шикарный бюст, пышные бедра и, конечно, тонкую талию.
Напомним, Кайли Дженнер пленила соблазнительным образом, примеряв платье с разрезами
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер примерила тесное белье и соблазнила напористым взглядом
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер обожгла своим "пламенем" в леопардовых ботфортах