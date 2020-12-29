Знаменитая американская модель и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер впечатлила фигурой в кожаном наряде
Красотка из семейства Кардашьян не устает радовать поклонников новыми откровенными образами. Однако, иногда фанаты и сами делятся ее снимками, вспоминая самые удачные наряды. Так, на одной из фан-страниц модели в Инстаграм появился ее снимок в кожаной одежде.
На коллаже из четырех фотографий Кайли позирует в вызывающем кожаном пиджаке. Судя по снимкам, под него модель решила ничего не надевать. Такой наряд не может не привлекать внимание к пышной груди Кайли благодаря глубокому декольте.
Дополнил образ знойной красотки спокойный макияж в нюдовых тонах, который Дженнер использовала, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Кайли оставила волосы распущенными причесав их до идеально гладкого состояния.
Раздетая Регина Тодоренко ошеломила выходкой на публике в стиле Волочковой: "Где трусы?"
Анджелина Джоли в коротком платье похвалилась роскошными ножками: "Навечно красотка"
Деми Роуз побаловала своим пышным бесстыдством в соблазнительном декольте: "Ух, как эффектно!"
Тайная жена Винника в прозрачном наряде показала, чем соблазняет мужа: «Счастлива, что…»
Доведенная до отчаяния Королева выставила Тарзана за дверь, горькие кадры: "Ты будешь счастлива?"
Поклонники модели сочли этот образ очень удачным. Под снимками быстро появилось множество восторженных комментариев.
«Просто вау», «О, да», «Она выглядит так роскошно», «Она такая красивая, я люблю ее», «Восхитительно», - пишут люди.
Ранее мы писали, что на новом фото Кайли позировала в черном купальнике, который тонкими бретельками натянулся на плечах. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из лифчика, приманивая взгляд.
Тонкая талия, плоский живот и пышные бедра создавали идеальный изгиб.
Напомним, Кайли Дженнер пленила своими "космическими" изгибами в бесстыжем купальнике.
Как сообщала Politeka, горячая Кайли Дженнер упаковала "персики" в узенький топ, поза будоражит фантазию.
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала, что прячет под леопардовым нарядом: "Тигрица востока".