Знаменитая американская модель и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер впечатлила фигурой в кожаном наряде

Красотка из семейства Кардашьян не устает радовать поклонников новыми откровенными образами. Однако, иногда фанаты и сами делятся ее снимками, вспоминая самые удачные наряды. Так, на одной из фан-страниц модели в Инстаграм появился ее снимок в кожаной одежде.

На коллаже из четырех фотографий Кайли позирует в вызывающем кожаном пиджаке. Судя по снимкам, под него модель решила ничего не надевать. Такой наряд не может не привлекать внимание к пышной груди Кайли благодаря глубокому декольте.

Дополнил образ знойной красотки спокойный макияж в нюдовых тонах, который Дженнер использовала, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Кайли оставила волосы распущенными причесав их до идеально гладкого состояния.

Поклонники модели сочли этот образ очень удачным. Под снимками быстро появилось множество восторженных комментариев.

«Просто вау», «О, да», «Она выглядит так роскошно», «Она такая красивая, я люблю ее», «Восхитительно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на новом фото Кайли позировала в черном купальнике, который тонкими бретельками натянулся на плечах. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из лифчика, приманивая взгляд.

Тонкая талия, плоский живот и пышные бедра создавали идеальный изгиб.

Напомним, Кайли Дженнер пленила своими "космическими" изгибами в бесстыжем купальнике.

Как сообщала Politeka, горячая Кайли Дженнер упаковала "персики" в узенький топ, поза будоражит фантазию.

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала, что прячет под леопардовым нарядом: "Тигрица востока".