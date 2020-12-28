Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер в красивом купальнике показала свои достоинства

Звезда выглядит невообразимо в любых откровенных нарядах, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что красотка благодаря хирургам получила фигуру, которой сейчас без стесне6ния хвастается.

Кайли позировала в черном купальнике, который тонкими бретельками натянулся на плечах. Большая грудь едва ли не выпрыгивала из лифчика, приманивая взгляд.

Тонкая талия, плоский живот и пышные бедра создавали идеальный изгиб.

Крохотные плавочки на тонких бретельках подпрыгнули выше бедер. Золотой поясок стал отличным акцентом.

Модель закрыла глаза, когда ее волос стал развеивать ветер. Она будто получала наслаждение.

К слову, фанаты прифотошопили звезде невероятные виды за спиной - космические цвета неба и моря просто восхищали.

За 13 часов пост собрал более 1500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону звезды много приятного.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер подчеркнула тканью пышные объемы. Пышная грудь притягивала взгляд, как и округлые бедра. Кроме того стильное платье подчеркнуло тонкую талию.

Знаменитость сверкнула стройными ножками в длинном вырезе наряда.

Дженнер надела красные туфельки на тонкой шпильке, тем самым удлинив свой силуэт.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показала себя без лица. Красотка была в платье, бретельки которого спустила, чтобы показать эффектное декольте. Пышный бюст прямо выпирал из наряда, что делало кадр максимально соблазнительным. Дженнер дополнила образ большим колье, которое можно увидеть, если оторвать взгляд от бюста.

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