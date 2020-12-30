Популярная американская модель и успешная предпринимательница Кайли Дженнер впечатлила формами в смелом купальнике

23-летняя красотка в канун Нового года поделилась не по-зимнему жарким фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке младшая сестра Ким Кардашьян позирует в бассейне. Девушка отправилась поплавать в соблазнительном купальнике нюдово-бежевого оттенка. Дерзкий наряд-бикини представляет собой небольшие треугольнички ткани, которые едва удерживают пышную грудь красотки.

На фото Кайли подплыла вплотную к бортику бассейна и подняла взгляд вверх. Девушка выгляди очень серьезной. Ее образ дополняют массивные очки и золотые серьги.

Поклонники знаменитости всего за час поставили ее фото почти четыре миллиона лайков и буквально засыпали Кайли восторженными комментариями.

«Этот цвет восхитительно выглядит на тебе», «Вау такая роскошная», «Королева», «Кайли, перестань на меня так смотреть», «Икона», - пишут фанаты звезды.

Ранее мы писали, что Кайли надела оранжевое платье без белья, но с пикантным вырезом посередине.

Модель посветила пышным бюстом и тонкой талией, а также плоским животиком.

Кроме того, что крой наряда был очень смелым, ткань еще была прозрачной, поэтому под короткой юбочкой можно заметить трусики звезды.

Напомним, Кайли Дженнер пленила своими "космическими" изгибами в бесстыжем купальнике.

Как сообщала Politeka, горячая Кайли Дженнер упаковала "персики" в узенький топ, поза будоражит фантазию.

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала, что прячет под леопардовым нарядом: "Тигрица востока".