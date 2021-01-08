Известная модель Кайли Дженнер показала себя в самом горячем образе

На фото красотка позирует в блестящей блузке, которая сверкала. Звезда волосы решила собрать в хвост, а рукой взялась за бюст. Кайли расстегнула несколько пуговиц наряда, чтобы сделать образ более соблазнительным. Кадр получился очень интересным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Представь, что ты такая горячая", - написала звезда.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ой так великолепно. Восхитительно", "Ха-ха, никогда, это Кайли Дженнер", "Принцесса", "Почему она делает фотошоп, чтобы выглядеть как Шторми ...", "Она супер горячая", "Она похожа на манекен", "Красивое чувство, правда все, сладкое, идеальный сон", "Какое приложение вы используете для подобного редактирования?", "Я не знаю почему, но я думаю, что с ней не все в порядке ... Я люблю ее буквально так сильно, но я думаю, что она не так хорошо дозирует".

Сообщалось, что знаменитая американская модель и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер впечатлила фигурой в кожаном наряде.

На коллаже из четырех фотографий Кайли позирует в вызывающем кожаном пиджаке. Судя по снимкам, под него модель решила ничего не надевать. Такой наряд не может не привлекать внимание к пышной груди Кайли благодаря глубокому декольте.

Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст

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