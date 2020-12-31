Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер впечатлила размерами форм в красном белье

Звезда сделала смелое селфи, которое не смогло оставить никого равнодушным, пишет Politeka.net.

Модель продемонстрировала свои соблазнительные объемы, делая селфи в зеркало. Стоит отметить, что своим женственным формам звезда обязана хирургам. Красотка сейчас с гордостью демонстрирует свою пышную красоту.

"Искусительница" предстала в красном белье. Лифчик приподнял и стиснул бюст, так, что он смотрелся просто впечатляюще. Грудь соблазняла своими видами и притягивала взгляд.

Кайли надела также крохотные трусики, тонкая резинка которых обтянула пышные бедра.

Тонкая талия и плоский живот смотрелись не менее эффектно.

Звезда делала красивую укладку, и завершила образ красными губами с пышными ресницами.

Фото было размещено в непопулярной фан-группе, поэтому за 11 часов собрало всего несколько десятков лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер надела оранжевое платье без белья, но с пикантным вырезом посередине.

Модель посветила пышным бюстом и тонкой талией, а также плоским животиком.

Кроме того, что крой наряда был очень смелым, ткань еще была прозрачной, поэтому под короткой юбочкой можно заметить трусики звезды.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер распахнула верхнюю часть одежды, показывая белый топ, который еле вместил пышный бюст. Красотка оставила волосы распущенными, а рукой прикоснулась к груди. Фото получилось очень соблазнительным и эффектным. На других кадрах девушка показала себя и свою семью.

Напомним, Кайли Дженнер распахнула кофточку, выпустив "подружек" на свободу: "Красивая и фантастическая"

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер взбудоражила влажным телом в вызывающем бикини: "Вау, такая роскошная"

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер вышла на прогулку без лифчика и заставила глотать слюнки: "Самая богатая королева!"