Известная американская модель Кайли Дженнер впечатлила роскошной фигурой, померившись «бомбочками» с подругой
Как рассказывает Politeka, фотография появилась на фан-странице звезды в Instagram.
«Как я скучаю по лету, это безумие», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии можно заметить Кайли Дженнер в тесном купальнике, а рядом с ней подругу – латинскую модель Ярис Палмер. Красотки в одинаковых нарядах, демонстрируя роскошные фигуры с аппетитного ракурса.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Новая беда на "Укрзализныце", поезд с пассажирами вспыхнул прямо на ходу: кадры и данные о пострадавших
Муж Дорофеевой Дантес на отдыхе смутил кадром с вывалившимся "хозяйством": "Мой размерчик"
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Тайная жена Олег Винника в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица"
Поклонники модели были «без ума» от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
«Боже, одна лучше другой – богини!», «что-то лета захотелось. И к вам, девочки», «Королева. Красота и стройность», «я скучаю за летними снимками Кайли», «абсолютная красота», «выглядишь просто невероятно», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что известная модель Кайли Дженнер показала себя в лучшем образе
На фото Кайли позирует в белой кофточке и штанах, на которых можно заметить и булавку. Дженнер распахнула верхнюю часть одежды, показывая белый топ, который еле вместил пышный бюст.
Красотка оставила волосы распущенными, а рукой прикоснулась к груди. Фото получилось очень соблазнительным и эффектным
Напомним, томная Кайли Дженнер в коже загипнотизировала сочными "персиками"
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер вышла на прогулку без лифчика и заставила глотать слюнки
Также Politeka сообщала, что раздетая Белла Хадид страстно сжала свои "черешенки"