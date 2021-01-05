Известная американская модель Кайли Дженнер впечатлила роскошной фигурой, померившись «бомбочками» с подругой

Как рассказывает Politeka, фотография появилась на фан-странице звезды в Instagram.

«Как я скучаю по лету, это безумие», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно заметить Кайли Дженнер в тесном купальнике, а рядом с ней подругу – латинскую модель Ярис Палмер. Красотки в одинаковых нарядах, демонстрируя роскошные фигуры с аппетитного ракурса.

Поклонники модели были «без ума» от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Боже, одна лучше другой – богини!», «что-то лета захотелось. И к вам, девочки», «Королева. Красота и стройность», «я скучаю за летними снимками Кайли», «абсолютная красота», «выглядишь просто невероятно», - пишут они.

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На фото Кайли позирует в белой кофточке и штанах, на которых можно заметить и булавку. Дженнер распахнула верхнюю часть одежды, показывая белый топ, который еле вместил пышный бюст.

Красотка оставила волосы распущенными, а рукой прикоснулась к груди. Фото получилось очень соблазнительным и эффектным

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