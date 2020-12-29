Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret,показала свои прелести в жаркой позе
Звезда впечатляет фигурой именитых дизайнеров, поэтому часто становится героиней съемок в их нарядах, пишет Politeka.net.
Однако в этот раз красотка надела колготки и сапожки, а больше на ней ничего не было. Данный снимок опубликовали в одной их фан-групп звезды.
Белла позировала забравшись на деревянный, по всей видимости, перевернутый стол.
Красотка подогнула ножку, хвастаясь какая она стройная в длинном сапоге. Звезда слегка выгнулась, сидя в седле.
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Звезда позировала прикрывшись рукой в перчатке. Грудь казалось небольшой, но это не убавляло такого пикантного эффекта, который был произведен.
При этом взгляд красотки казался невинным.
За три часа пост собрал несколько десятков лайков и немного комментариев. Пользователи сети писали, как восхищены стройностью модели и ее смелостью предстать без одежды.
"Невероятная девушка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Белла Хадид позировала, нагнувшись к камере. Звезда приспустила джинсы, и выставила назад свои ягодицы.
Модель подошла поближе, едва не вывалив пышный бюст. Последний смотрелся эффектно в декольте, едва не выпрыгивая наружу.
Плоский животик и красивая талия - это просто невообразимо хорошо.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала в белых вафельных полотенцах. Красотка сидит перед зеркалом и снимает себя на телефон, хвастаясь смелым нарядом. Белья на девушке не было, но это совсем не смущало модель. Рядом можно увидеть стаканчик с кофе.
"Это был мой халат до того, как я его надела", - написала она.
Напомним, Белла Хадид позволила потрогать свои "черешенки" соблазнительной красотке
А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обтянула упругих «близняшек» тесным топом
Также Politeka писала, что бесстыдница Кендалл Дженнер дала фору звездным сестричкам в прозрачной сеточке