Известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала себя в пикантном образе
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала в необычном светлом костюме с красной косой до пояса.
Кайли надела тесный топ, который обтянул ее пышную грудь. Зона декольте свела с ума поклонников звезды, ведь она едва не выронила свой бюст. Трикотажные штаны обтянули выдающиеся формы красотки – округлые бедра и большие ягодицы. В руках девушка держала светлый плащ и модную сумку.
Но особое внимание привлекла прическа звезды. Кайли покрасила волосы в красный цвет и заплела невероятно длинную косу. Вероятнее всего, коса была накладной, но это не помешало девушке выглядеть эффектно.
«Последний день съемок», - подписала фото звезда.
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В комментариях красотке оставили массу восторженных слов. Ее фото за короткое время собрало более 3 миллионов лайков.
«Лара Крофт», «Оглушающая», «У тебя все нормально?», «Скучаю по тебе», «Сладкая конфетка, ты выглядишь превосходно», «Ты как маленькая птичка», «Русалочка», - пишут пользователи сети.
Как известно, Кайли – одна из самых известных сестер Кардашьян. Несмотря на популярность ее сестры Ким, на Дженнер в Инстаграм подписано больше людей.
Напомним, что фигуристая Кайли Дженнер померилась «гордостью» с подругой, облачившись в тесный купальник: «Одна лучше другой».
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер раскрепостилась в ванне из пены, смелое фото: "Хочется к тебе...".
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