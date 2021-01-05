Відома американська модель Кайлі Дженнер вразила розкішною фігурою, помірявшись "бомбочками" з подругою
Як розповідає Politeka, фотографія з'явилася на фан-сторінці зірки в Instagram.
"Як я сумую за літом, це безумство", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії можна помітити Кайлі Дженнер в тісному купальнику, а поруч з нею подругу – латинську модель Яріс Палмер. Красуні в однакових нарядах, демонструючи розкішні фігури з апетитного ракурсу.
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Шанувальники моделі були "без розуму" від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
"Боже, одна краща за іншу-богині!", "щось літа захотілося. І до вас, дівчатка", " Королева. Краса і стрункість", "Я сумую за літніми знімками Кайлі", "абсолютна краса", "виглядаєш просто неймовірно", - пишуть вони.
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На фото Кайлі позує в Білій кофтині й штанях, на яких можна помітити і шпильку. Дженнер відчинила верхню частину одягу, показуючи білий топ, який ледве вмістив пишний бюст.
Красуня залишила волосся розпущеним, а рукою доторкнулася до грудей. Фото вийшло дуже спокусливим і ефектним
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