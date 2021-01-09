Українцям розкрили, як буде враховувати стаж при роботі за сумісництвом

Про це інформує видання Пенсійний кур'єр.

Згідно із законодавством, якщо українці працюють десь за сумісництвом, то в спецстаж буде зараховуватися тільки робота за фахом на основному місці.

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“До того ж зайнятість на цих роботах протягом повного робочого дня не потрібна, тому особа, яка працює, наприклад, на 0,5 ставки, також має право на пенсію за вислугу років. До того ж до спеціального стажу зараховується кожен місяць такої роботи як повний, навіть якщо страховий стаж за цей місяць буде неповним (у разі якщо заробіток за цей місяць менше мінімального і за нормами чинного на той час законодавства установою не була здійснена доплата до повного мінімального страхового внеску)", – вирішили роз'яснити в "Пенсійному кур'єрі".

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Що стосується призначення виплат за вислугою років, то цю пенсію виплачують у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид допомоги.

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"У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, наступного після дня звільнення з роботи", – резюмували в тематичесокм виданні, пояснюючи нюанси обліку спецстажу та нарахування виплат.

Раніше ми розповідали, що пенсії українцям в 2021 році будуть підвищувати в п'ять етапів, перший з яких запланований на січень 2021 року.

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