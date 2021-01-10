Поліція встановлює причини й обставини моторошного інциденту

Трагедія сталася ввечері 9 січня в смт Карнаухівка Дніпропетровської області, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців в руках вибухнув запал від ручної гранати.

В результаті вибуху 14-річний і шестирічний хлопчики отримали травми рук, живота та обличчя. Зараз їх обох доставили в обласну дитячу лікарню. Встановлено, що вибух стався за місцем проживання сім'ї 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями - ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Користувачі Мережі активно обговорюють те, що трапилося:

"При наколі капсуль стріляє так, що його інстинктивно відкинеш. А потім 3-4 с ще є" - "діти, цілком могли застигнути від страху"

"Щоденна граната... Ми так скоро самі себе винищимо" - "Ну так, всі спостерігають, а робити нічого не роблять"

"Інвалідам дитинства платять пенсію всього пару тисяч, на життя не вистачить"

До цього ми повідомляли, українці вибрали найгероїчнішу історію порятунку за минулий рік - 16-річний підліток кинувся в палаючу будівлю, коли побачив, що там залишилася людина. Хлопець здивував хоробрим вчинком.

Нагадаємо, НП сталася в селі Угринів Тернопільської області. У місцевому клубі виникла пожежа і прогримів вибух. В результаті постраждали вісім дітей у віці від 12 до 17 років.

"Я забіг назад в клуб, а там лежав цей хлопець. Я взяв його за капюшон і потягнув за собою", - згадував події того дня Сергій.

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