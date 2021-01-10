Поліція встановлює причини й обставини моторошного інциденту
Трагедія сталася ввечері 9 січня в смт Карнаухівка Дніпропетровської області, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу місцевої поліції.
Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців в руках вибухнув запал від ручної гранати.
В результаті вибуху 14-річний і шестирічний хлопчики отримали травми рук, живота та обличчя. Зараз їх обох доставили в обласну дитячу лікарню. Встановлено, що вибух стався за місцем проживання сім'ї 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями - ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).
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Користувачі Мережі активно обговорюють те, що трапилося:
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