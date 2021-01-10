Полиция устанавливает причины и обстоятельства жуткого инцидента
Трагедия произошла вечером 9 января в пгт Карнауховка Днепропетровской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты.
В результате взрыва 14-летний и шестилетний мальчики получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.
По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
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Пользователи Сети активно обсуждают случившееся:
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До этого мы сообщали, украинцы выбрали самую героическую историю спасения за прошедший год - 16-летний подросток ринулся в горящее здание, когда увидел, что там остался человек. Парень изумил храбрым поступком.
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