Полиция устанавливает причины и обстоятельства жуткого инцидента

Трагедия произошла вечером 9 января в пгт Карнауховка Днепропетровской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты.

В результате взрыва 14-летний и шестилетний мальчики получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Пользователи Сети активно обсуждают случившееся:

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До этого мы сообщали, украинцы выбрали самую героическую историю спасения за прошедший год - 16-летний подросток ринулся в горящее здание, когда увидел, что там остался человек. Парень изумил храбрым поступком.

Напомним, ЧП произошло в селе Угринов Тернопольской области. В местном клубе возник пожар и прогремел взрыв. В результате пострадали восемь детей в возрасте от 12 до 17 лет.

"Я забежал назад в клуб, а там лежал этот парень. Я взял его за капюшон и потянул за собой", - вспоминал события того дня Сергей.

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