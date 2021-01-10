Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) прикрила форми спокусливим бікіні

Красуня збирається в подорож і вирішила показати своїм шанувальникам незвичний купальний наряд, передає Politeka.net.

Сьєнега позувала біля дзеркал в купальнику, що складається з невеликих стекол і ланцюгів. Дрібні скельця разом зі стразиками блищали на світлі, а з-під них ледь не проглядалися найінтимніші деталі.

Великі груди гарячої брюнетки спокусливо випирали, приковуючи погляд. Трусики й поясок зі скла, приховали від погляду найпотаємніше, але завдяки тому, що зірка позувала біля дзеркал, можна було розглянути пружні сідниці у всій красі.

Тонка талія і плоский живіт виглядали на фото не менш розкішно. Модель розпустила довге волосся і дивилася в камеру, відкривши губи.

"Завтра збираюся в Кабо, чи варто мені брати з собою це шикарне бікіні? 💎 ",- поцікавилася красуня, повідомивши про намір відвідати курорт в Мексиці.

За шість годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали моделі багато приємних повідомлень, адже її форми просто вражають.

Варто відзначити, що в оповіданні про себе 36-річна Кассандра Сьєнега зізналася - вона терпіти не може, коли у хлопця немає амбіцій. Крім того, зірка не любить, коли чоловік не дотримується гігієни й погано поводиться з тваринами.

Зірка також розповіла - чоловік для неї не повинен бути нудним.

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