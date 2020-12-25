Американская модель Кассандра Сьенега, которая снималась для мужского глянца Playboy, покорила точеной фигурой в облегающем платье

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Счастливого рождества!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Сьенега позирует в сером облегающем платье, демонстрируя роскошную фигуру в различных позах. На одном из снимков модель застыла, задрав при этом ногу с рукой и демонстрируя роскошный взгляд.

«Ох, какие глаза – покоряют с первой секунды», «невероятное платье», «такая милая. Просто волшебство», «ты просто сводишь с ума», «о боже! Ты мой идеал», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) в бикини показала свои пышные объемы

Кассандра позировала в маленьком купальнике, который обтянул пышные формы, натянувшись бретельками на плечах. Кокетка сжала грудь по бокам, и в результате та едва не вывалилась из лифчика.

Не только пышный бюст, но и упругий живот притягивали взгляд. Тонкая талия с округлыми бедрами создавали красивый изгиб - превосходный вид.

Напомним, раскованная Кассандра Сьенега из Playboy в крохотном бикини отдалась солнцу на яхте.

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy в миниатюрном бикини решила ничего не прятать.