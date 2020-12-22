Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) в бикини показала свои пышные объемы

Известная модель показала на себе крохотный купальник, передает Politeka.net. Модель нередко впечатляет размерами форм в крохотных купальных нарядах.

Кассандра позировала в маленьком купальнике, который обтянул пышные формы, натянувшись бретельками на плечах. Кокетка сжала грудь по бокам, и в результате та едва не вывалилась из лифчика.

Не только пышный бюст, но и упругий живот притягивали взгляд. Тонкая талия с округлыми бедрами создавали красивый изгиб - превосходный вид.

Раскованная поза красотки поражала - звезда расставила ножки, сидя в плетеном кресле, слегка выгнувшись. Она смотрела в камеру, приоткрыв губы.

На втором кадре соблазнительница немного поменяла позу, но не стала от этого выглядеть менее привлекательной.

"Я положила глаз на тебя! 😏", - подписала снимки Сьенега.

За пять часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали много приятного в сторону роскошной девушки.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала на белоснежной яхте, раскинув руки.

Видно, что звезда получала наслаждение от времяпрепровождения. Модель широко улыбалась, прикрыв глаза.

Звезда натянула на большой бюст маленький лифчик, едва ли скрывавший самое интимное.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в миниатюрном бикини, которое сложно не спутать с ниточками. Девушка еле смогла закрыть самое пикантное купальником, а рукой потянула за веревочку трусиков. На нескольких снимках Кассандра показала свои аппетитные формы из разных ракурсов.

Напомним, раскованная Кассандра Сьенега из Playboy в крохотном бикини отдалась солнцу на яхте: "Точеная фигура"

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy в миниатюрном бикини решила ничего не прятать: "Давай полюбим..."