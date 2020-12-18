Известная модель Кассандра Сьенега из Playboy показала себя и рассказала о любви

На фото Кассандра позирует в миниатюрном бикини, которое состояло почти из одних веревочек. Клочки ткани еле прикрывали пышные формы красотки, но девушку это совсем не смущало. Модель сидела на стуле и задрала одну ногу, делая снимок еще более пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничику знаменитости.

"Оставил ямочки на моей ноге ... Давай полюбим наши тела больше в 2021 году, пожалуйста", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Если бы я была такой же красивой, как ты, я бы полюбила себя", "Удачного дня, полон большой любви, мед", "2021 будет годом для всех нас", "Вау, совершенно потрясающее тело и симпатичное", "Лучшее!!! Бразильский фанат здесь", "Но вы все еще редактировали фото, давайте будем настоящими", "Красивая, потрясающий, сексуальный и горячий, я любил".

Мы писали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила бюстом в мини-бикини.

В таком виде модель предстала дома, видимо, планируя выйти позагорать.

Маленькие треугольники ткани натянулись на тончайших бретельках. Большие прелести смотрелись очень соблазнительно и от них никак невозможно было оторваться. Кроме того, модель похвасталась невероятным видом сзади.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy прикрыла свой стыд только ниточками бикини

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из Playboy в прозрачном топе пощекотала нервы поклонникам

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из Playboy не удержала пышное "великолепие" в шелковых лентах



