Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала, где оставила свое сердце

На фото Кассандра позирует в в прозрачном топе, штанах и шапке. Красотку не смущал тот момент, что ее пышности прямо выпирали из прозрачной ткани. Девушка без стыда показывала себя на фоне гор, где она провела время. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Оставила сердце в невероятном штате Юта. Это место было сказочным от начала до конца ... дорогие пастбища, прекрасный вид на горы прямо с балкона и расслабляющая прогулка по берегу озера прямо за дверью. Я обязательно вернусь, и я очень рекомендую вам попробовать!", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Цвет отлично смотрится на тебе", "Так рада, что вы, ребята, отлично провели время, детка !! Красивая! Не могу дождаться встречи с вами в эти выходные", "Красиво, эти места напоминают рай, а если бы у вас было что-то красивое, как вы, было бы еще больше", "Вау, очень красиво", "Моя мечта, хочу быть с тобой в постели".

Мы писали, что мексиканская модель из журнала "Playboy" Кассандра Сьенега проверила публику на прочность "вкусным" образом.

Девушка была в морковно-красном наряде, верх которого, скорее, напоминал скрученные атласные ленты, а низ представлял собой длинный шлейф, вздымающийся на ветру.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy сверкнула своим упругим "жаром" в игривых стрингах

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" на природе заворожила своими "арбузиками" без белья

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из Playboy в прозрачной сеточке и без белья посветила самым сокровенным



