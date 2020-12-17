Известная модель Кассандра Сьенега из Playboy показала себя в невероятно соблазнительном и рассказала о жизни

На фото Кассандра позирует в бикини, которое состояло практически из ниточек. Звезда стояла возле заборчика и улыбалась, хвастаясь пышным бюстом и другими пикантными местами в смелом купальнике. Кадра получились очень соблазнительными и горячими, ведь красотка ничего не стеснялась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это была адская жизнь", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

У нее, надеюсь, будет лучше, еще и в бикини", "Ты такая невероятно красивая поистине самая совершенная красивая Богиня в мире", "Вы один соблазнительный зверь, леди! Желаю, чтобы я поехал на твоей спине!", "Мне нужно это бикини, но мне также нужна эта женщина", "Ты так восхитителен!! Люблю бикини, люблю тебя! Так красиво и жарко!", "моя дорогая, я люблю быть твоим парнем, я всегда принимаю тебя, моя дорогая, ты прекрасная девушка и горячая", "Уф, твоя непристойность такая идеальная", "Я думаю, что нет бикини".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала формы в обтягивающем топике.

В этот раз Кассандра побывала на северо-западной части Национального парка Зайон (США) - в Колоб Каньонах. Здесь модель тоже не удержалась от откровенных снимков.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy в прозрачном топе пощекотала нервы поклонникам

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из Playboy не удержала пышное "великолепие" в шелковых лентах

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" на природе заворожила своими "арбузиками" без белья



