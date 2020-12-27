Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) натянула на красивую фигуру розовый комбинезон

Шикарная модель в каждом образе старается продемонстрировать свои красивые части тела, передает Politeka.net. Звезда в этот раз показала идеальные формы в розовом комбинезоне.

Ткань подчеркнула все изгибы звезды, а глубокое декольте прибавило образу особой пикантности.

Кассандра едва ли удерживала бюст от того, чтобы он не показался во всей красе. Груди завораживали красотой, чего и добивалась знойная брюнетка.

Красотка раскинулась на солнышке, будто ему отдаваясь.

На одном из кадров модель предстала в компании таких же жарких "зайчиков". Троица стояла и улыбалась в камеру.

"Танцовщица из Лас-Вегаса приобретает совершенно новый смысл через", - написала Сьенега.

За семь часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали комплименты красивым девушкам, восхваляя их изгибы.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега показала шикарную фигуру во время отдыха. Модель позировала на белоснежной яхте, раскинув руки.

Видно, что звезда получала наслаждение от времяпрепровождения. Модель широко улыбалась, прикрыв глаза.

Звезда натянула на большой бюст маленький лифчик, едва ли скрывавший самое интимное.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега надела крохотный топик с огромным декольте, из которого выпрыгивал бюст. Тонкие лямочки натянулись на плечах под тяжестью прелестей. На маечке заметен принт в виде кошечки.

На лице Сьенеги практически не было макияжа, лишь пухлые губы были подчеркнуты легким блеском.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.