Модель чуть ли не показала самое сокровенное

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) прикрыла формы соблазнительным бикини

Красотка собирается в путешествие и решила показать своим поклонникам необычный купальный наряд, передает Politeka.net.

Сьенега позировала возле зеркал в купальнике, состоящем из небольших стекол и цепей. Мелкие стеклышки вместе со стразиками блестели на свету, а из-под них едва ли не проглядывались самые интимные детали.

Большая грудь горячей брюнетки соблазнительно выпирала, приковывая взгляд. Трусики и поясок из стекол, скрыли от взгляда самое сокровенное, но благодаря тому, что звезда позировала возле зеркал, можно было рассмотреть упругие ягодицы во всей красе.

Тонкая талия и плоский живот смотрелись на фото не менее роскошно. Модель распустила длинные волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Завтра собираюсь в Кабо, стоит ли мне брать с собой это шикарное бикини? 💎", - поинтересовалась красотка, сообщив о намерении посетить курорт в Мексике.

За шесть часов пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали модели много приятных сообщений, ведь ее формы просто впечатляют.

Стоит отметить, что в рассказе о себе 36-летняя Кассандра Сьенега призналась - она терпеть не может, когда у парня нет амбиций. Кроме того, звезда не любить, когда мужчина не соблюдает гигиену и плохо обращается с животными.

Звезда также рассказала - мужчина для нее не должен быть скучным.

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